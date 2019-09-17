رجل يكسر أنف امرأة بـ «ضربة رأس»

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة، في دبي، رجلاً عربياً (33 عاماً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة كسر أنف امرأة أوروبية (33 عاماً)، بضربة رأس مفاجئة أثناء وجودهما معاً بأحد المطاعم في دبي، وسبب لها عاهة مستديمة بنسبة 15%.

وقالت المجني عليها إنها كانت مع صديقة لها في أحد المطاعم، ودخل المتهم وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية، وحاول التحدث معها بطريقة غير لائقة، فطلبت منه التوقف عن ذلك، ونصحتها صديقتها بمغادرة المكان.

وأضافت أنه أثناء وقوفهما دفع المتهم يدها، وأسقط الهاتف على الأرض ثم أمسك يدها وضربها برأسه في أنفها، فسمعت صوت كسر في أنفها، وحاول صديق المتهم أن يساعدها، وأوقف تهجم المتهم عليها، وكادت أن تتقيأ من شدة الألم، وتم نقلها إلى المستشفى، وخضعت لعمليتين لتصحيح الكسر في أنفها.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه دوَّن إفادة المتهم، الذي قال إنه كان برفقة زميله في المطعم، وحدث خلاف بينه وبين المجني عليها، وهي التي بادرت بالاعتداء عليه أولاً بهاتفها، فضربها برأسه على وجهها، ثم تم فض النزاع وحضرت الشرطة.

وقالت شاهدة عيان إن المتهم تحرش بالمجني عليها فتجاهلته ما أثار غضبه، فسحبها من يدها نحوه وضربها برأسه في وجهها فكسر أنفها، ثم تدخل الأشخاص الموجودون لإبعاد المتهم عنها، وتم الاتصال بالشرطة.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن المجني عليها احتاجت إلى علاج أكثر من 20 يوماً، وتخلفت لديها إصابة تشوه بسيط بالأنف مع انسداد بسيط في فتحتي الأنف، وتغيير في نبرة الصوت، ما يعد عاهة مستديمة تقدر بـ15%.

من ناحية أخرى، باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة امرأة إفريقية، حاولت طعن طليقها (إفريقي) في صدره لكنه صد السكين بيده، كما هددته بالقتل وأتت فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، فيما وجهت النيابة العامة إلى طليقها ارتكاب جناية الاعتداء عليها وسبها بما يخدش شرفها.

وقال الطليق، في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان متوجهاً إلى مقر عمله، ففوجئ بطليقته تدخل في السيارة، حينما وصل إلى المواقف، وجلست إلى جواره وتحدثت بصوت عالٍ، وهددته قائلة: «انزل معي الآن، وأعطني أوراقي وصوري وإلا قتلتك»، ثم فوجئ بها تُخرج سكيناً من حقيبتها، وحاولت طعنه في صدره، لكنه تمكن من صدها بيده، ثم غادرت فتوجه إلى مركز الشرطة، وحرر بلاغاً بالواقعة.