رجل أعمال خليجي يتزعم عصابة للسطو بالإكراه

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة تتكون من تسعة أشخاص يقودها رجل أعمال خليجي، وتضم بالإضافة إليه خليجياً آخر وثلاثة أفارقة وآسويين وعربياً وأوروبياً، لسطوهم بالإكراه بعد انتحال صفة رجال شرطة على ثلاثة ملايين درهم من أربعة مستثمرين، بعد استدراجهم لعقد صفقة تبادل عملات بطريقة غير رسمية.

وادعى المجني عليه الأول (زائر آسيوي) أنه حضر إلى الدولة لشراء كمية من الذهب عن طريق شخص عربي بالشراكة مع ثلاثة من أصدقائه، والتقوا هذا الوسيط وهو أحد المتهمين في القضية واتفق معهم على إتمام الصفقة في إحدى الفيلات بمنطقة جميرا، والتقوا به في المكان المحدد وقام بتصوير حقيبة النقود وأرسل صورة لشخص ادعى أنه البائع. وبعد فترة بسيطة حضر شخص إفريقي ثم غادر مع الوسيط المزيف، وعادا برفقة إفريقي آخر معه حقيبة ادعى أنها تحوي الذهب. وأثناء جلوسهم معاً داهم المكان ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم من رجال الشرطة وأبرزوا للمجني عليهم هويات شرطية، وتحفظوا على هواتفهم، وأخذوا جوازات سفرهم والمبالغ التي بحوزتهم، وتركوا معهم الوسيط، فأدركوا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن بلاغاً ورد عن جريمة سرقة بالإكراه تعرض لها أربعة أشخاص، وذلك بعد أن استدركهم شخص لإتمام صفقة تبادل عملات دولار بالدرهم، وليس لشراء الذهب كما ادعى هؤلاء الأشخاص، لافتاً إلى أنهم أحضروا ثلاثة ملايين درهم، وفي هذه الأثناء هاجمهم أفراد العصابة مدعين أنهم رجال شرطة واستولوا على النقود وفروا هاربين.

وأضاف الشاهد أنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية وتبين أن الفيلات لا تحوي كاميرات مراقبة، وبمواصلة البحث والتحري تم القبض على المتهمين الأفارقة، واعترفوا بارتكاب الواقعة بتدبير من متهم خليجي، لافتاً إلى ضبط بقية المتهمين تباعاً.

وذكر المتهم الأوروبي أنه استغل في تلك الواقعة من قبل الرأس المدبر وهو رجل أعمال خليجي، لافتاً إلى أنه وقع ضحية هذه العصابة التي استولت على أمواله في عملية مماثلة وورطوه في تلك الجريمة بغية ردّ أمواله إليه.