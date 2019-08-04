موظف بشركة اتصالات يستولى على شرائح وهواتف بمليون و600 ألف درهم

المصدر: محمد فودة-دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظفاً بإحدى شركتي الاتصالات أصدر 395 شريحة هاتفية لمعاملات خاصة بأفراد وشركات مستخدماً مستندات مزورة واستولى على 270 هاتفا ذكيا مشمولة بشرائح استخرجها بالطريقة ذاتها بالإضافة إلى شرائح دون أجهزة، مسبباً للمؤسسة أضرارا تقدر بنحو مليون و687 ألف درهم قيمة أجهزة سرقها شملت آيفون وسامسونج، بالإضافة إلى فواتير ترتبت على الشرائح التي استخرجها.

وقال محلل بقسم شؤون الاحتيال في المؤسسة المجني عليها إن المتهم موظف في شركة تتولى تزويد المؤسسة بموظفين، وتلقى حصصا تدريبية شهرية على الأنظمة الإلكترونية في المؤسسة وحصل على اسم مستخدم وكلمة سر لاستخدامهما في الولوج إلى النظام، وتم تكليفه باستلام الطلبات المقدمة من قبل العملاء للحصول على خدمات المؤسسة وهي طلب الشرائح الهاتفية أو طلب شرائح من خدمة الباقات أو بيع أجهزة هواتف مرفقة مع تلك الخدمات أو بيعها منفردة.

وأضاف ان التحقيق أسفر عن التأكد من قيام المتهم باستخراج 395 شريحة بأسماء شركات وأشخاص مستخدما مستندات مزورة شملت شهادات راتب ورخص تجارية وذلك خلال الفترة من يناير 2016 وحتى يوليو 2017.

وبسؤاله المتهم عن سبب ارتكابه لهذه المخالفات أفاد بأنه ارتكبها بموافقة شفهية مباشرة من مسؤوله، لافتاً إلى أنه كان يسجل طلبات عدة باسم شخص أجنبي واحد وهو أمر مخالف، وشملت المسروقات التي اتهم الموظف بالاستيلاء عليها حوالي 150 هاتف آيفون بالإضافة إلى عدد من هواتف سامسونج.