10 سنوات سجناً لمتهمين للإضرار بالمال العام

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

قضت هيئة محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بسجن متهمين عربيين 10 سنوات بتهمة الإضرار بالمال العام، وسجن متهم ثالث ثلاث سنوات بالتهمة نفسها، وألزمت المحكمة المتهمين برد 2.6 مليون درهم، وغرامة مالية بالقيمة نفسها.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهمين قاموا بإنشاء شركة وهمية لتأجير الفنادق، ما تسبب في الإضرار بالمال العام.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمين سهلوا الحصول لأنفسهم على أموال هيئة استثمارية في رأس الخيمة كان يديرها أحد المتهمين، من خلال إنشاء شركة وهمية لتأجير أحد الفنادق في رأس الخيمة ضمن قيمة نقدية معينة في عقد رسمي، حيث قاموا بإعادة تأجير الفندق إلى أحد المستثمرين بعقد وقيمة مالية مختلفة، وتبين خلال التحقيقات والتدقيق المالي قيام المتهمين بالإضرار بالمال العام وعدم استفادة الهيئة الاستثمارية في رأس الخيمة من عقد تأجير المنشأة الفندقية خلال السنوات الماضية.