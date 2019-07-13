شجاعة وتصرف أم مواطنة تنقذ طفليها من حريق في العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تمكنت أم مواطنة بفضل شجاعتهاوحسن تصرفها من إنقاذ إبنها الرضيع وأختها من حريق شب داخل منزلها بمنطقه الريف بمدينة العين .

وتعود تفاصيل الحادثة الى ورود بلاغ الى غرفةالعمليات بنشوب حريق في منزل مواطن بمنطقة الريف بالعين و تحركت على الفور آليات الدفاع المدني والشرطة الى موقع الحادث في استجابه سريعة وسيطرت على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لغرف وملاحق المنزل .

و اشاد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني -ابوظبي العميد محمد معيوف الكتبي بشجاعة الأم وتصرفها الحكيم في إنقاذ ابنها واختها حيث انها توجهت بمجرد مشاهدتها لتصاعد الدخان من الطابق السفلي للمنزل الي شرفة (بلكونة) حتى لا تتعرض للاختناق وقامت باغلاق الباب إلى حين وصول آليات الدفاع المدني في دقائق معدودة .

وأوضح أن الحريق شب نتيجة احتراق جهاز تكييف في إحدى الغرف بالطابق السفلي ونقلت الأم الى اقرب مستشفى للاطمئنان على صحتها ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفه ملابسات الحادث .

ودعا مدير اداره الدفاع المدني بمنطقه العين العقيد محمد سعيد النيادي الجمهور إلى ضرورة التأكد باستمرار من صلاحيةالأسلاك الكهربائية والأجهزة حفاظا على سلامتهم مؤكداً ضرورة تركيب جهاز كاشف للدخان لتفادي وقوع الحريق وحماية الارواح.