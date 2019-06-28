ستينية تطالب طليقها بـ 470 ألف درهم نفقات متعة وعدة ومؤخر صداق

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

رفعت خليجية ستينية دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة ضد طليقها خليجي سبعيني تطالبه بأن يؤدي لها مؤخر صداق 30 ألف درهم ضمن حقوقها الشرعية والقانونية، و180 ألف درهم نفقة زوجية عن ثلاث سنوات ماضية، و200 ألف درهم نفقة متعة و60 ألف درهم نفقة عدة، والزامه بتوفير سكنا لها ولابنته وأن يسدد قيمة الكهرباء والماء في السكن محل النزاع الأسري، بعد أن هجرها ثماني سنوات وطلقها وطردها من منزلها وامتنع عن الانفاق عليها.

وطالبت المحكمة من الجهات المختصة تحديد أملاك الطليق قبل الحكم، وجاء في أوراق الدعوى، أن المدعية كانت زوجة الخليجي 46 سنة وانجبت منه عدد من الأبناء، ثم تزوج الخليجي من امرأة أخرى قبل ثماني سنوات وهجر زوجته الأولى، وسكن مع زوجته الثانية في منزل أحد أبناءه، ونظراً لوقوع خلافات أسرية بين المدعى عليه وأبناءه على ملكية السكن الجديد منع الخليجي زوجته من السكن في المنزل الجديد وطالبها بالبحث عن منزل آخر.

وأوضحت أوراق القضية أن المدعى عليه تعدى على أبناءه وسبهم وضربهم وطلق زوجته الأولى، وضرب بالأحكام الشرعية عرض الحائط وآثر على نفسه ألا يعدل بين زوجته الأولى والثانية رغم ما تكبدته المدعية من تضحيات خلال 46 سنة من زواجها والتي قامت فيها بتربية أبناءها، إلا أنه طردها مع ابنتها من المنزل واستبدلها بزوجته الثانية.

وطالبت محامية المدعية، حنان البايض، في صحيفة الدعوى، بنفقة المدعية وفقا لأحكام الشرع والقانون في المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية، من تاريخ الامتناع عن الانفاق على مطلقته.

وأوضحت أن المدعى عليه هجر مسكن الزوجية أكثر من ثماني سنوات بعد زواجه من امرأة أخرى، وامتناعه عن الانفاق على المدعية وابنتها التي تقيم معها.

وذكرت أن المدعية التمست نفقة زوجة عن ثلاث سنوات، وتقدر بـ 5000 درهم شهرياً وبإجمالي 180 ألف درهم، تنتهي عند الطلاق الحاصل في مارس الماضي.

وأضافت، أن المدعية تضررت من قيام المدعى عليه بتطليقها بإرادته المنفردة مخالفاً في ذلك أحكام الشرعية والقانون كونها زوجته لمدة 46 سنة، وعليه فإنها تلتمس الحكم لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة متعة وقدرها 200 ألف درهم لقاء ما أصابها من أضرار نفسية ومعنوية عملا بالمدة على أفنت فيها حياتها في خدمة المدعى عليه وأولاده، وفقا للمادة 67 من قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه تجب النفقة والسكن للمعتدة من طلاق رجعي، كما تنص المادتين 140، و69 من القانون على أن نفقة العدة نفقة زوجية مقابل الاحتباس فالمرأة في العدة محتبسة لزوجها وعليه فإن الزوج إذا طلق زوجته أو فرق القاضي بينهما بطلقة رجعية أو بطلاق فمن الواجب أن ينفق عليها مادامت في العدة من نفقة غذاء وكساء ومسكن ودواء وعلاج.

وطلبت المدعية في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مؤخر صداق 30 ألف درهم ضمن حقوقها الشرعية والقانونية، وبإلزامه بأن يؤدي لها 60 ألف درهم نفقة عدة بواقع سنة أسوة بأقرانها والزامه بأن يوفر لها سكنا ولابنته وأن يسدد قيمة الكهرباء والماء في السكن محل النزاع الأسري، وبإلزامه بأن يؤدي الرسوم والمصرفات وأتعاب المحاماة.