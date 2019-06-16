عامل يتسبب في وفاة زميله بأزمة قلبية

المصدر: محمد فودة - دبي

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بحبس عامل آسيوي لمدة عامين، بتهمة التسبب في وفاة زميله بأزمة قلبية، أثناء مشاجرة دبت بينهما، نتيجة خلافات سابقة أثناء سكنهما معاً في غرفة بسكن عمالي تابع للشركة التي يعملان فيها بمنطقة المحيصنة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن العاملين كان يتجادلان بحدة بشأن مشكلة ما لم يفصح عنها المتهم، ثم دفع المتهم زميله في صدره، فسقط على الأرض، وجاهد بصعوبة للتنفس، فتم الاتصال بالإسعاف، كما تم إبلاغ الشرطة بالواقعة، فيما كان المجني عليه غائباً عن الوعي، وحاول المسعفون إنقاذه بكل الطرق، لكنه لفظ آخر أنفاسه متأثراً بإصابته بعد ساعات قليلة من الواقعة.

وقال مشرف العمال في السكن إن زملاءه في العمل أبلغوه بأن مشكلة ما دبت بين عاملين، فتوجه إلى غرفة العاملين، وشاهد رجال الشرطة والعامل المجني عليه ساقطاً على الأرض، فيما ذكر أحد العمال الذين شاهدوا الواقعة أن العاملين اشتبكا بالأيدي فقط، وسقط المجني عليه فجأة على الأرض.

وأفاد تقرير طبي بأن العامل المجني عليه أصيب بسكتة قلبية مفاجئة بسبب الشجار، ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم ارتكاب جناية اعتداء أفضى إلى الموت. من جانبه، نفى المتهم أمام محكمة الجنايات الاعتداء على زميله، وأكد أنها كانت مجرد مشاجرة كلامية، وقضت المحكمة بإدانته، وحبسه عامين، ثم الإبعاد.