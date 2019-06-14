اتهام خليجي بإزعاج فتاة وانتحال صفة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، قضية شاب (خليجي)، متهم بانتحال صفة موظف شؤون قانونية، وإزعاج فتاة (مجني عليها) عبر الهاتف، حيث أنكر المتهم الذي يعاني التلعثم، وصعوبة في الكلام، الاتهامات المسندة إليه.

وقال محامي الدفاع عن المتهم خلال استماع المحكمة لمرافعته: «إن الاتهامات الموجهة لموكله كيدية، وغير منطقية، إذ إنه يعاني التلعثم، وعدم القدرة على الكلام بشكل طبيعي»، مشيراً إلى انتفاء أركان الجريمة، وتضارب أقوال المجني عليها في مراحل التحقيق، وعدم معقولية وكيفية الاتهامات المسندة لموكله.

وأوضح أنه لا يمكن سرد الواقعة بالكيفية الواردة في أوراق القضية، إذ لا يمكن لموكله أن ينتحل صفة موظف شؤون قانونية، لأنه لم يطلب من المجني عليها أي مقابل، لتأكيد انتحاله تلك الصفة، كما أنه لا يجيد التحدث بشكل طبيعي، حتى تفهم المجني عليها ما يقول.

وتابع أن موكله رفع شكوى لدى مركز الشرطة، يتهم فيها المجني عليها بسبّه عبر الهاتف، كونها لم تفهم كلامه، واعتقدت أنه يسبّها نتيجة لتلعثمه في الكلام.

وأضاف: «فور تقديم المتهم الشكوى، رفعت المجني عليها دعوى قضائية، تتهمه فيها بإزعاجها عبر الهاتف، وانتحال صفة موظف شؤون قانونية، وتسريب أسرار حساسة لها عن عملها»، لافتاً إلى أن اتهامات المجني عليها كيدية، لأن المتهم لا يعلم مكان عملها.

وأشار إلى أنه وفقاً لتقرير الاتصالات بين الطرفين، فإن المجني عليها هي من بادرت بالاتصال بالمتهم أكثر من مرة، قبل أن تقدم على رفع دعوى قضائية بحقه، مؤكداً أن موكله بريء من الاتهامات المسندة إليه، لعدم وجود دليل يثبت صحة أقوال المجني عليها في أوراق القضية، وطالب محامي الدفاع من المحكمة احتياطياً استعمال الرأفة في الحكم ضد موكله، وحددت المحكمة الإثنين المقبل موعداً للنطق بالحكم.