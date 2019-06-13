اتهام 8 أشخاص بقتل إفريقي بسبب خلافات تجارية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة جنايات في الشارقة محاكمة ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة، متورطين في جريمة قتل شخص إفريقي بسبب خلاف على بيع الخمور في المنطقة الصناعية بالشارقة.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب الشاهد الأول في القضية الذي يعمل في تحريات شرطة الشارقة، إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الصجعة بوجود جثة شخص مجهول الهوية في المنطقة الصناعية، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية إلى موقع البلاغ.

وأضاف الشاهد أنه جاء إليهم بالتزامن مع البلاغ نفسه بلاغ آخر يفيد بوجود شخص آسيوي في المستشفى متعرضاً لإصابات في قدمه.

وتابع: عند الوصول إلى موقع الحادث في منطقة الصجعة الصناعية تبين أن الشخص المقتول إفريقي، وتم استدعاء مسرح الجريمة، وأخذ البصمات واتضح وجود رابط بين الشخص المصاب بالمستشفى والمغدور، وبالتحري والتحقيق مع المتهم الذي كان مصاباً أبلغ عن بقية المتهمين، الذين قاموا بالاعتداء عليه بأسطوانات حديدية وقتله وتم ضبط المتورطين في القضية، وتبين أنهم قتلوا المجني عليه نتيجة خلاف على بيع الخمور.

وقال الشاهد الثاني الذي يعمل في تحريات شرطة الشارقة، إن بلاغين وردا إليهم بوجود شخص مقتول في الصجعة الصناعية وآخر مصاب في المستشفى، لافتاً إلى أنه تحرك مع بقية الأفراد إلى موقع الجريمة والمستشفى للتحري عن الموضوع، وتم جمع المعلومات، وتبين أن الحادثتين مرتبطتان ببعضهما، وأن الجريمة وقعت بسبب خلاف على تجارة الخمور.

وتابع أن الفرق الأمنية وجدت داخل مركبة المتهمين حلق أذن عليه آثار دماء، وبعد الفحص تبين أنه يعود للمجني عليه، كما تم العثور على الأسطوانات الحديد المستخدمة في الحادث.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها، وأكد أحد المتهمين أنه صديق للمجني عليه، وكان يتاجر في الخمور لكنه لم يشترك في قتله، فيما أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم.

وطلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما قرّرت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأول من يوليو المقبل لتزويدها بالأوراق الرسمية الخاصة بالمجني عليه، وتقديم الدفاع من المحامي المنتدب.