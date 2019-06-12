دوافع غريبة لامرأة ملثمة تركت مادة مشبوهة في مدرسة جيمس

المصدر: محمد فودة-دبي

كشفت شرطة دبي عن دوافع غريبة وراء واقعة المادرة المشبوهة في مدرسة جيمس ويلنجتون إذ تبين أن المرأة دخلت ملثمة مرتدية قناع طبي حاملة معها أدوات تنظيف وصابون بودرة بقصد المساهمة في تعليم العمال كيفية تنظيف المدرسة.

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري لـ"الإمارات اليوم" إن الواقعة بسيطة، ولا تستحق القلق الذي أثير بشأنها، نتيجة استعجال المدرسة في صرف الطلبة مبكراً دون الرجوع إلى شرطة دبي، مؤكداً أنه إجراء خاطيء وغير محسوب.

وأضاف أنه بمجرد تلقي البلاغ انتقل خبراء شرطة دبي إلى الموقع، وتم فحص المادة فوراً بوساطة المختبر الجنائي، وتأكد على الفور أنها عبارة عن مسحوق نظافة، تركته الأم في غرفة عبارة عن مستودع لتخزين عبوات المياه في المدرسة، غير مدركة أن تصرفها سوف يثير ريبة إدارة المدرسة، التي بالغت في رد فعلها، متخذة إجراءات احترازية لا تتناسب مع طبيعة الواقعة.

وبحسب تحقيقات شرطة دبي فإن الأم لاتينية في العقد الثالث من عمرها، ودخلت المدرسة بتصريح مخصص للآباء، ثم دلفت إلى غرفة عبارة عن مستودع صغير لتخزين عبوات الشرب، وتركت مادة عبارة عن مسحوق أبيض، ثم غادرت، ما أثار ريبة إدارة المدرسة فبادرت إلى التواصل فوراً مع الآباء وطلبت منهم الحضور لاصطحاب أبنائهم، وهو التصرف الذي أثار مخاوف الآباء وصنع بيئة خصبة لشائعات لا تمت للواقع بأي صلة.