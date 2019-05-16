محاكمة مسجون بتهمة حيازة ممنوعات

المصدر: الشارقة -الإمارات اليوم

حجزت محكمة الجنح، في الشارقة، قضية حيازة مواد ممنوعة داخل السجن، اتهم فيها سجين عربي، موقوف على ذمة قضايا أخرى، للحكم في 16 يونيو المقبل.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد، الذي كان ضمن فريق تفتيش الموقوفين في المؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث أكد أن الفرق الأمنية بالسجن تتولى تفتيش الموقوفين بشكل دوري، للتأكد من عدم وجود أي شيء بحوزتهم يؤثر في سلامتهم، وسلامة الموقوفين الآخرين، مشيراً إلى أنهم في إحدى الجولات التفتيشية، تم تفتيش المتهم المسجون لديهم، فوجدوا معه قصاصة ورقية صغيرة في جيبه اشتبهوا فيها، وبعد فحصها تبين أنه تحتوي مادة ممنوعة ومخدرة، وإثر ذلك تم تحويله إلى المحكمة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكر معرفته بأن القصاصة الورقية، التي كانت بجيبه تحتوي على مادة مخدرة أو ممنوعة، مشيراً إلى أنه تم تفتيشه قبل شهر من إخباره وإبلاغه بما تحتويه الورقة التي وجدوها بجيبه، لافتاً إلى أنه في الحبس الانفرادي منذ أربعة أشهر، مطالباً باستعمال أقصى درجات الرحمة والرأفة خلال محاكمته، مشيراً إلى أنه لا يملك دفاعاً.