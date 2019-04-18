الإعدام لـ 8 أفارقة سطوا على محل صرافة بالأسلحة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

حكمت محكمة الجنايات في الشارقة بالقتل حداً بالوسائل الشرعية المتاحة (الإعدام)، على ثمانية أشخاص يحملون جنسيات دول إفريقية، بعد إدانتهم بسرقة محل صرافة والسطو عليه بواسطة الأسلحة، فيما عاقبت المحكمة متهماً آخر في القضية نفسها بالسجن لمدة ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، لحيازته الأموال المسروقة في ظروف مجهولة.

وكانت المحكمة واجهت المتهمين بتهمة السرقة بالإكراه باستخدام الأسلحة والاعتداء على الغير، والاستيلاء على الأموال بالقوة، فاعترف بعضهم والبعض الآخر أنكرها، فيما واجهت أحد المتهمين بحيازة أموال متحصلة من جريمة سرقة قام بها بعض المتهمين، فأنكر معرفته بأن الأموال مسروقة، مشيراً إلى أن شقيق أحد المتهمين تواصل معه من بلاده، وطلب منه أخذ 60 ألف درهم من أخيه، وتحويلها إليه.

وتابع أنه بناء على طلب صديقه (شقيق المتهم)، أخذ المال دون معرفته بأنه مسروق، وقام بتحويله خارج الدولة، وبعدها تم ضبطه من قبل الشرطة، لافتاً إلى أنه لا يعرف أحداً من المتهمين، وعلاقته فقط مع صديقه شقيق أحد المتهمين.

وكان ورد إلى الشرطة بلاغ يفيد بوجود سرقة لمحل صرافة، في إحدى المناطق بالشارقة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية إلى محل الواقعة، وتم الاطلاع على كاميرات المراقبة ورفع البصمات، لتحديد هوية الجناة، وتم ضبطهم من قبل فرق التحريات، واعترف المتهمون بارتكابهم جريمة السرقة بالإكراه، وأعاد أحد المتهمين جزءاً من المبلغ المسروق.