شاب يطالب صديقه بـ 540 ألف درهم لارتكابه حادثاً بمركبته

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تقدم شاب خليجي بدعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام صديقه بدفع مبلغ 540 ألف درهم، لتسببه في إتلاف مركبته، بعد أن استعارها منه وقادها بشكلٍ متهور أدى إلى انحرافها وتدهورها، الأمر الذي أسفر عن إصابتهما، بإصابات تراوح بين البسيطة والمتوسطة وإتلاف المركبة.

وكانت النيابة العامة قدمت المتسبب في الحادث إلى المحكمة الجزائية، بوصفه تسبب في إصابة صديقه مالك المركبة، وإتلاف المركبة، وذلك لكونه لم يلتزم بعلامات السير والمرور، ما أدى إلى وقوع الحادث، حيث تمت إدانته من قبل هيئة المحكمة وتغريمه 2000 درهم.

وعقب صدور حكم المحكمة الجزائية، تقدم صاحب المركبة بدعوى إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات مالية ومعنوية جراء الحادث، وأفاد المحامي، سعود بالحاج، بأن المتهم قاد سيارة موكله الذي كان يجلس بجواره، وأثناء سير المركبة بسرعة عالية، انحرفت إلى خارج الطريق، ما أدى إلى تدهورها الأمر الذي نتجت عنه إصابة المتهم بإصابة بسيطة، وإصابة الشاكي بإصابة متوسطة وتضرر المركبة بصورةٍ كبيرة.

وأشار المحامي إلى أن تقرير الطب الشرعي بين وجود جرح قطعي، الأمر الذي استدعى بالضرورة دخوله إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة.

وسلم بالحاج هيئة المحكمة لائحة بطلباته، التي تضمنت تعويضاً قدره 540 ألف درهم، يشمل المطالبة بمبلغ 90 ألف درهم، الثمن الفعلي للسيارة، بالإضافة إلى مبلغ 450 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية ومصاريف العلاج.