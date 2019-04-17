شاب يطالب صديقة بنصف مليون درهم تعويض لتسببه في حادث بسيارته

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تقدم شاب "خليجي الجنسية" بدعوي قضائية، يطالب فيها بإلزام صديقة بدفع مبلغ 540 ألف درهم، وذلك لتسبب الاخير في إتلاف مركبته، بعد أن استعارها منه وقادها بشكل متهور عكس الاتجاه أدى إلى انحرافها وتدهوره، الامر الذي أسفر عن اصابتهما، بصابات تراوح بين البسيطة إلى المتوسطة واتلاف المركبة.



وكانت النيابة العامة، قدمت المتسبب في الحادث إلى المحكمة الجزائية، بوصفه تسبب في إصابة صديقه مالك المركبة، وإتلاف المركبة، وذلك لكونه لم يلتزم بعلامات السير والمرور، مما أدى إلى وقوع الحادث، حيث تم إدانته من قبل هيئة المحكمة وتغريمه 2000 درهم.



وعقب صدور حكم المحكمة الجزائية، تقدم صاحب المركبة، بدعوي إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات مادية ومعنوية من جراء الحادث، حيث أفاد المحامي سعود بالحاج الحاضر مع الشاكي، بأن المتهم قاد السيارة المملوكة لموكله الذي كان يجلس بجوار المتهم، وأثناء سير بسرعة عالية عكس الاتجاه، انحرفت إلى خارج الطريق، مما أدى إلى تدهورها الأمر الذي نتج عنه إصابة المتهم بإصابة بسيطة، وإصابة الشاكي بإصابة متوسطة حيث تم نقلهما إلى المستشفى فضلاً عن تضرر المركبة بصورة كبيرة.



واشار دفاع الشاكي، إلى أن تقرير الطبي الشرعي بين عن وجود جرح قطعي عميق في أعلى الحاجب الايمن وجرع قطعي في اليد اليمنى وكسور مركبة في عظمتي الساق الايسر وفي عظمة اليد، الامر الذي استدعى بالضرورة دخوله إلى غرفة العمليات للإجراء جراحة.



وسلم المحامي بالحاج، هيئة المحكمة لائحة بطلباته والتي تضمنت تعويض قدره 540 ألف درهم تشمل المطالبة بمبلغ 90 ألف درهم، الثمن الفعلي للسيارة، حيث أنها باتت غير صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى مبلغ 450 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية ومصاريف العلاج.