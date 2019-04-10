مسؤول في إحدى الدوائر الحكومية يتقاضى رشوة 200 ألف

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص من الجنسية الخليجية يعمل في إحدى الدوائر الحكومية مسؤول عن شعبة المشتريات بتهمة أخذ رشوة قدرها 200 ألف درهم، مقابل إرساء 3 مناقصات.

وشهد الشاهد الأول وهو شرطي كان من ضمن فريق الضبط بأنه قام بضبط المتهم متلبساً بأحد المواقف في تمام الساعة السادسة مساءً وضبطه وبيديه المبلغ مصور وجزء من المبلغ على قدميه في مركبته، مشيرا الى أن المبلغ تم تصويره من المختبر الجنائي قبل ضبطه مع المتهم.

فيما قال الشاهد الثاني وهو شرطي أيضا أنه فتح باب السيارة من جهة المتهم وشاهده يمسك بجزء من المبلغ وبحجره جزء آخر وتم القبض، ثم القوا القبض عليه وتحفظوا على المبلغ الذي كان بحوزته.

وأنكر المتهم التهمة الموجهة إليه عندما واجهته المحكمة بها، وقال بأنه يعمل مسؤول شعبة المشتريات في إحدى الدوائر الحكومية ويملك صلاحية اعتماد عروض الاسعار والمناقصات، ووقع يوم الواقعة 3 عقود داخل مكتبه، مضيفاً بأن الشخص الذي تم التعاقد معه قام برمي المبلغ عليه عندما سلمه العقود في الموقف، كما أكد أنه اعترف بالنيابة العامة لأن المحقق اشعره بأنه اذا اعترف سوف ينتهي الموضوع ويعود الى بيته دون مشاكل.

بدورها أجلت المحكمة القضية إلى يوم 23 أبريل الجاري لسماع أقوال الشهود ومديرة إدارة الشؤون المالية في الدائرة.