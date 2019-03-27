عزل موظف عن عمله وحبسه 5 سنوات لتزويره محررات رسمية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، اليوم، بعزل موظف (عربي) عن وظيفته، وأمرت بسجنه خمس سنوات، بتهمة تزوير محررات رسمية حكومية واستخدامها، كما أمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.

وجاء في أوراق القضية أن إحدى الجهات الحكومية اكتشفت، خلال تدقيقها في التقارير المالية، وجود خلل فني في قيمة رسوم بعض معاملات العملاء، حيث تم إجراء التحقيقات اللازمة، وتبين لها أن أحد موظفيها ارتكب واقعة تزوير في محررات رسمية، وقام بتزوير محررات ومستندات رسمية للدائرة، واستخدمها كمعاملات رسمية، خلال تعامله مع العملاء، للاستيلاء على أموالهم.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم استخدم محرراً رسمياً مزوراً، وقام بوضع الختم الرسمي للجهة التي يعمل بها على المحرر المزور، وقدمه للعملاء على أنه محرر رسمي، كما قام برفع قيمة الرسوم المستخلصة في بعض المعاملات المزورة، من أجل الحصول على أموال إضافية من العملاء لصالحه.

وأضافت أن المتهم كان يقدم إلى جهة عمله الأوراق الرسمية، للمعاملات التي يتم إنجازها بالرسوم المعتمدة في الدائرة، ويحتفظ لنفسه بالمعاملات المزورة بعد حصوله على أموال العملاء، إلا أن وقوعه في الخطأ أثناء تقديمه للمعاملات كشف تلاعبه بالمحررات الرسمية، حيث تبين لفريق التدقيق وجود محررات رسمية مزورة برسوم مرتفعة، غير التي يتم اعتمادها في معاملات العملاء، ما أدى إلى كشف تفاصيل الواقعة.

وتم رفع دعوى من قبل الجهة الحكومية لدى الجهات المعنية بحق الموظف، وتمت إحالته من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، بتهمة التزوير في محررات رسمية.