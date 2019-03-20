إصابة مراهقة باضطراب نفسي بعد تعرضها لاعتداء جنسي متكرر

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل وامرأة بالإضافة إلى آخر هارب بتهمة جلب مراهقة من بلادها بالحيلة بعد أن أوهموها بتشغيلها في صالون نسائي واستغلوها في أعمال الدعارة، ما أدى إلى إصابتها بمرض نفسي، - عملت شرطة دبي على علاجها منه - وذلك إثر تعرضها لاعتداء جنسي متكرر بحسب إفادة شاهدة عيان في تحقيقات النيابة العامة.

ووجت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جناية الإتجار بالبشر، كما وجهت للمتهم الأول جناية هتك العرض بالرضا، ووجهت إلى امرأة أخرى ارتكاب جناية العلم بوقوع جريمة إتجار بالبشر دون إبلاغ السلطات.

وقال شاهد من شرطة دبي إن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى قسم مكافحة الإتجار بالبشر تفيد بإكراه فتاة أسيوية على ممارسة الدعارة وتعرضها للضرب والاحتجاز بغرفة في مبنى بمنطقة المطينة، فتم تشكيل فريق عمل استدرج المتهم لأول خارج مقر سكنه، والقي القبض عليه، ثم تم الانتقال إلى الشقة التي تحتجز بها الفتاة وعثر عليها مع امرأة أخرى.

وأضاف انه اثناء التفتيش لاحظ أفراد الشرطة أن المجني عليها تتصرف بطريقة غير طبيعية فتتحدث مع نفسها وتنظر إلى أعلى وتضحك، وتصلي بين فترة وأخرى، فأحيلت إلى مركز رعاية نفسية لإخضاعها للعلاج اللازم.

وبسؤال المتهم أنكر إجبارها على ممارسة الدعارة واعترف بضربها حتى أصيبت باضطراب نفسي بسبب إزعاجه ورفضها تناول الطعام، لكن افادت متهمة أخرى على علم بما حدث، أنها كانت تقيم في مسكن مع شقيقها الذي اقترح عليها أن يحضر أشخاصاً آخرين للسكن معها، لمساعدتها في الإيجار، فحضر المتهم الأول وشريكته وشخص آخر هارب.

وأضافت المرأة أنهم جلبوا لاحقاً المجني عليها وكانت طبيعية حين حضرت ثم لاحظت أنها بدأت تتصرف بشكل غريب فتتحدث مع نفسها ولا تمشي بشكل اعتيادي، كما كانت تخلع ملابسها فجأة، لافتة إلى أن المتهم الأول كان يقيدها من يديها ورجليها ويعتدي عليها.

وأفادت المجني عليها بأن المتهم الأول أحضرها إلى الدولة بهدف تشغيلها في صالون نسائي بعد تلاعبه في جواز سفرها حتى يمكنها السفر، لافتة إلى أن عمرها 15 عاماً، ثم أجبرها على ممارسة الدعارة.

وأفاد تقرير طبي بحالة الفتاة أنها مصابة باضطراب ذهاني حاد، وظهرت عليها أعراض العصبية الزائدة والقلق والخوف فضلاً عن قيامها بتصرفات غير طبيعية مثل خلع ملابسها فخضعت للرعاية اللازمة حتى تحسنت حالتها.