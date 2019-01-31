اتهام 3 أشخاص بتعاطي الحشيش

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات بالشارقة في قضية ثلاثة أشخاص متهمين بتعاطي الحشيش والمؤثرات العقلية، والاعتداء على رجال الشرطة وسبّهم. وقال المتهم الأول (ي.ف.أ): «إنه تعاطى الحشيش وحاز كمية بقصد التعاطي، كما تعاطى مؤثرات عقلية أثناء وجوده خارج الدولة»، لافتاً إلى أنه تم ضبطه أثناء وجوده بفندق في الشارقة برفقة المتهمين الآخرين.

وواجهت المحكمة المتهم الثاني (م.ي) بتهمة تعاطي وحيازة الحشيش ومؤثر عقلي، إلى جانب سب رجال الأمن أثناء القبض عليه ومقاومتهم والاعتداء عليهم، فاعترف بالتعاطي، وأنكر تهمة سب أو مقاومة الشرطة، وقال: «إنه وقت ضبطه لم يكن في وعيه، إذ كان تحت تاثير الحشيش»، كما واجهت المتهم الثالث (و.ي) بتهمة تعاطي الحشيش، وأقرّ بأنه تعاطى في بلده قبل 13 يوماً من دخوله الدولة، وأثناء توجهه إلى المتهم الثاني في الفندق تم القبض عليه.

وحجزت المحكمة القضية للحكم يوم السادس من مارس المقبل.