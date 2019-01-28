250 ألف درهم غرامة زوج أرسل صور زوجته عارية لشقيقها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أدانت محكمة نقض أبوظبي، رجلاً من جنسية آسيوية، بتهمة تصوير زوجته وهي عارية، وإرسال الصور لشقيقها وأقاربها، عبر برنامج التواصل «ماسنجر»، وقضت بتغريمه 250 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكية (الزوجة) ببلاغ إلى الجهات المعنية، تتهم فيه زوجها بإرسال صور لها وهي عارية لشقيقها وأقاربها عبر برنامج التواصل الاجتماعي «ماسنجر»، وإخبارهم بأن ابنتهم تقوم بأعمال مخلة بالآداب، فتم استدعاء المتهم وإحالة هاتفه المتحرك إلى المختبر الإلكتروني، لبيان ما إذا كان قد أرسل الصور من هاتفه، حيث أثبت التقرير أن المتهم هو من أرسل الصور.

وعليه تمت إحالة المتهم إلى المحكمة الابتدائية، حيث طالبت النيابة العامة بمحاكمته طبقاً لمواد من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2018.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم المتهم 250 ألف درهم مع إبعاده إلى خارج الدولة، ومصادرة هاتفه المستخدم في الجريمة وتحميله الرسوم.

واستأنف المتهم الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإدانة وتغريم المتهم 250 ألف درهم وبإلغاء تدبير الإبعاد.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض، طالباً من هيئة المحكمة الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه.

وردت المحكمة بأن اعترافات الزوج في محاضر الشرطة والنيابة العامة، جاءت لتأكد ارتكابه للفعل المجرم قانوناً، المتمثل في انتهاك خصوصية زوجته وإرسال صور لها عارية، وهي أدلة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومن ثم فإن الحكم الإدانة، يكون قد صدر موافقاً لصحيح القانون، لتقضي المحكمة، برفض الطعن وألزمت المتهم بالرسوم.