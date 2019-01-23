محاكم رأس الخيمة تطلق «الاستعلام عن القضايا» إلكترونياً

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمة «الاستعلام عن تفاصيل القضايا» للمحامين ومكاتب المحاماة، بهدف التحول الإلكتروني والذكي لخدماتها كافة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، في إطار مساعيها نحو ابتكار حلول إلكترونية للتغلب على التحديات، وسعيها نحو التطوير وتقديم منظومة خدمات إلكترونية شاملة، والتي تهدف من خلالها إلى إسعاد المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد والكلفة.

وأكد مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، إبراهيم أحمد الزعابي، أن خدمة الاستعلام عن القضايا، تأتي ضمن حزمة من مبادرات المحاكم الإلكترونية والذكية، وتلبية لمتطلبات مكاتب المحامين، وتعد مكملة لخدمة تسجيل القضايا عن بعد، والتي تم إطلاقها سابقاً.

وبين أن الخدمة تتيح للمحامين فرصة الاستعلام عن تفاصيل الدعاوى، التي تم إنشاؤها إلكترونياً بسهولة وعلى مدار الساعة، والتي ستمكنهم أيضاً من متابعة التحديثات الطارئة على الدعاوى أولاً بأول، دون الحاجة إلى الحضور للدائرة، فيما تشمل خدمة الاستعلام كل درجات التقاضي: الابتدائية والاستئناف والتمييز.

وأضاف أن الخدمة ستمكن المحامين من عرض البيانات الأساسية للدعاوى وأطرافها ووقائعها ومنطوق الحكم فيها، بالإضافة إلى عرض بيانات الدعاوى المرتبطة، وستتيح الخدمة أيضاً استعلاماً كاملاً عن المستندات لمراجعتها أو طباعتها عند الحاجة، وتمكن المحامين من الاطلاع على محاضر جلسات إدارة الدعوى، وجلسات المحكمة وعرض تفاصيلها والمستندات المرفقة بها، وستعرض الخدمة أيضاً تفاصيل عدة، منها الإعلانات والطلبات والأمانات والصادر والحجوزات وبيانات المركبات، وتفاصيل الرسوم مع إمكانية دفعها الكترونياً.