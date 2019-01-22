لص يعيد المسروقات بعد اكتشاف جريمته

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شاب آسيوي، (23 عاماً)، متهم بسرقة أجهزة إلكترونية من أحد المحال، من خلال إتلاف باب المحل ليلاً، وسرقة أجهزة اللاب توب، ثم أعادها مرة أخرى بعد اكتشاف الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مراقبة المتهم أحد المحال المتخصصة ببيع أجهزة الكمبيوتر في الشارقة، ثم تسلل إليه ليلاً، وتمكن من سرقة مجموعة من أجهزة اللاب توب، وباعها إلى محل آخر، وعندما أبلغ صاحب المحل عن السرقة، وعرف المتهم بذلك، ذهب إلى صاحب المحل وأعاد إليه الأجهزة المسروقة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها، وقال إنه لا يعمل لدى الشاكي، لكنه يعرف المحل، وبعد سرقته أجهزة الكمبيوتر، وبيعها، قام بإرجاعها للمحل، كونه ارتكب خطأ بإقدامه على السرقة، مطالباً باستخدام أقصى درجات الرأفة والرحمة خلال محاكمته.

وطلبت النيابة خلال الجلسة إدانة المتهم، بدورها أجّلت المحكمة القضية إلى 30 من يناير الجاري لتقديم الدفاع.