«استئناف دبي» تؤيّد براءة مضيّف من سرقة 3 أشقاء في «الجو»

المصدر: محمد فودة - دبي

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة الجنايات، ببراءة مضيّف جوي (عربي) من تهمة سرقة 20 ألف درهم من مَحَافظ ثلاثة مسافرين أشقاء، ادّعوا أنه غافلهم أثناء انشغالهم بتعب مفاجئ ألمّ بوالدهم في الطائرة وسرق النقود منهم، وحين شعر باحتمال انكشاف أمره تخلص من المبالغ داخل الطائرة.

وقال أحد الأشقاء (موظف) إنه كان على متن رحلة جوية عائدة من بانكوك، برفقة شقيقيه ووالده وزوجة الأخير، في درجة رجال الأعمال، وكان يجلس هو وشقيقاه في مكان ووالده وزوجته في مكان آخر. وأضاف أن والده شعر بالتعب، فتوجه إليه هو وشقيقاه، وتركوا أغراضهم الشخصية على المقاعد، ومن ضمنها محافظ النقود، وعند عودتهم إلى مقاعدهم اكتشفوا سرقة 1000 دولار من محفظته، و5000 درهم من محفظة شقيقه الثاني، و1600 دولار و4000 درهم من محفظة الثالث، (20 ألف درهم تقريباً)، فأبلغوا المضيفين بذلك، واصطحبتهم مضيفة إلى مطبخ الدرجة الأولى، وصوّرت العملات النقدية التي بقيت بحوزتهم وتحمل الأرقام التسلسلية ذاتها للعملات المسروقة، وبعد هبوط الطائرة تم إبلاغ الشرطة.

وذكر شقيقه في إفادته بتحقيقات النيابة أنه طلب عدم لمس المحافظ، وأخرج العملات النقدية المتبقية بحذر عندما طلبت منهم المضيفة ذلك، حتى لا يفسد البصمات، لافتاً إلى أنه علم لاحقاً أن بصمة مرفوعة من على ورقة مالية بمحفظة شقيقه تطابقت مع بصمات المضيف المتهم. كما علم أن الأخير اشترى من بضائع السوق الحرة على الطائرة عطراً بـ1000 درهم قبل أن تكتشف السرقة. كما أنه شاهد المتهم في درجة رجال الأعمال حين أبلغوا عن الواقعة، على الرغم من ادعائه أنه غير مسموح له، بحكم عمله، الدخول إلى تلك الدرجة.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أكد تطابق بصمات المتهم مع بصمة مرفوعة من ورقة مالية داخل إحدى المَحَافظ النقدية، فعمّم عليه وضبط أثناء دخوله إلى الدولة عبر مطار دبي.

وبسؤاله عن الواقعة أنكر السرقة، لافتاً إلى أن دوره هو مساعدة المسافرين في وضع حقائبهم، ومن الطبيعي أن تتطابق بصماته مع البصمة الموجودة على الحقائب، مضيفاً أنه ساعد المجني عليهم في البحث عن المسروقات.

وتابع الشاهد أن المجني عليهم قالوا إن المتهم استغلّ انشغالهم بالاطمئنان على والدهم، وسرق المبالغ من مَحَافظهم النقدية، ثم تخلص من المبالغ المالية في دورة المياه قبل الوصول إلى أرض المطار، عندما أحس باكتشاف الأمر وإبلاغ الشرطة.

وذكر الشاهد أنه ضبط بحوزة المتهم مبلغ 2160 دولاراً، وبالتدقيق عليها تأكد أن بعض الأوراق كانت جديدة، وتحمل أرقاماً متسلسلة بالوصف ذاته الذي أفاد به المجني عليهم، لكنه أنكر أن الأوراق النقدية التي ضُبطت بحوزته تخصهم.

وطعنت النيابة العامة على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في دبي، مستندة إلى أدلة مختلفة، منها بصمات المضيف على متعلقات المجني عليهم، لكن رأت «الاستئناف» أن الأدلة غير كافية لإدانته وأيّدت براءته.

الأشقاء الثلاثة تركوا أغراضهم الشخصية على المقاعد وانشغلوا بوالدهم المريض.