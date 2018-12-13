حبس 4 متهمين خطفوا رجلاً وسرقوه بالإكراه

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات، في دبي، بالحبس عاماً بحق أربعة متهمين انتحلوا صفة أفراد تحريات، وخطفوا شخصاً، واعتدوا عليه، واقتادوه بمركبته إلى شارع مليحة في الشارقة، وسرقوا منه بالإكراه 220 ألف درهم، كما قضت بإبعاد ثلاثة منهم، بعد انقضاء فترة العقوبة.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة، إن مديره سلمه مبلغ 220 ألف درهم في الصباح الباكر، لإيداعه في حساب الشركة، فتوجه إلى منزله وارتاح حتى الواحدة ظهراً، ثم غادر لإيداع المبلغ، وحينما ركب السيارة فوجئ بشخصين يقتحمانها، وادعيا أنهما من التحريات، وطلبا منه العودة إلى المقعد الخلفي، فانتقل وركب أحدهما إلى جواره فيما قاد الآخر السيارة، فطلب منهما إبراز هويتهما، لكن الذي يجلس بجواره عاجله بلكمة وطلب منه أن يصمت، فيما تحدث السائق إلى شخص آخر هاتفياً، وسأله عن الطريق إلى وجهة ما.

وأضاف أن السيارة وصلت إلى شارع مليحة، ثم توقف السائق بجوار الطريق، وطلبا منه النزول منها، فأخبرهما بأن يصطحباه إلى مكتب التحريات، أو أن يعيداه إلى مقر سكنه، فجذب أحدهما حقيبة النقود من يده إلا أنه تشبث بها، وتوقفت سيارة أخرى يقودها شخص إماراتي بالقرب منهم فاستغاث به، لكنّ الخاطفين تحركا بسرعة واستطاع أحدهما خطف حقيبة النقود، وفرا إلى سيارة سوداء كانت متوقفة قريباً، لكن نسي أحدهما هاتفه في المقعد الخلفي، ما ساعد الشرطة في سرعة ضبطه.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه تم ضبط المتهم الأول أولاً، فأرشد عن بقية المتهمين، مشيراً في اعترافاته إلى أن المتهم الثاني هو المخطط للجريمة، نظراً إلى معرفته بأن المجني عليه يزاول نشاطاً غير مشروع، ويجني منه أموالاً طائلة، فخطط للعملية واستعان بالمتهم الثالث، الذي يقيم مع المجني عليه لمراقبة تحركاته، وحدد ساعة خروجه وانتظر بقية المتهمين في سيارة قريبة من سيارته، وفور ركوبه هاجموه وركب معه شخصان في سيارته، وأحيلوا جميعاً إلى النيابة حيث اعترفوا بتفاصيل الجريمة، واستطاعت الشرطة استعادة النقود، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

- المتهمون زعموا للمجني عليه أنهم من التحريات.