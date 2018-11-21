محاكمة آسيوي بتهمة الاستيلاء على 33 ألف درهم من خليجي وزوجته

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، قضية آسيوي متهم بانتحال صفة موظف بنك، وسرقة 33 ألفاً و500 درهم، من حسابات خليجي وزوجته عبر الاتصال به هاتفياً، وإيهامه بربح جائزة مالية بقيمة نصف مليون درهم.

وأفادت لائحة اتهام النيابة بأن المتهم سرق أموال الغير، وانتحل صفة موظف بنك، وجاء في أوراق القضية أن المتهم اتصل بشخص خليجي وأبلغه بأنه يعمل موظفاً في أحد البنوك وأنه ربح جائزة مالية بقيمة نصف مليون درهم.

وأضافت أن المتهم طلب من المجني عليه رقم حسابه البنكي من أجل تحويل الجائزة المالية إلى حسابه، وعلى إثر ذلك سحب المتهم 10 آلاف درهم، من حساب المجني عليه أول مرة، كما قام في المرة الثانية بسحب 500 درهم من الحساب نفسه.

وتابعت أن المتهم طلب من المجني عليه تزويده برقم حساب زوجته لإتمام عملية تحويل الجائزة المالية، ضمن إجراءات البنك المالية، وسحب 23 ألف درهم من حسابها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم حوّل المبالغ المالية التي استولى عليها إلى حسابه البنكي، وأنكر أمام المحكمة الاتهامات الموجهة إليه، وأفاد بأن أحد أصدقائه طلب منه استلاف بطاقته البنكية لغرض التسوق، وأنه لا يعلم شيئاً عن أي حوالات بنكية تمت إلى حسابه.

وأوضح أن صديقه أبلغه بأن الصراف الآلي التابع لأحد البنوك، سحب بطاقته البنكية بعدما سحب منها 80 درهماً، فيما أفاد صديق المتهم بأنه لم يأخذ البطاقة البنكية منه، وأجّلت المحكمة القضية، للأحد المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع.