امرأة تهدد ضابطاً بالذبح وتثير فوضى في مركز شرطة

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات زائرة من جنسية دولة آسيوية اعتدت على شرطية وهددت ضابطاً بالذبح ورشّته بالماء، وشتمته وزملاؤه، وأثارت فوضى أمام بناية وفي مركز شرطة جبل بعد ضبطها في حالة غير متزنة.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه كان على رأس عمله في دورية أمنية تابعة لمركز شرطة جبل علي وتلقى بلاغاً عن امراة أجنبية تثير الفوضى بالقرب من أحد المباني في مدينة دبي للإنتاج الإعلامي، فانتقل إلى الموقع وشاهد المرأة في حالة غير طبيعية فحاول تهدئتها لمعرفة سبب قدومها إلى المكان فأفادت بأنها حضرت لتعاطي المشروبات الكحولية، فأخبرها أن هذا مبنى سكني ولا يوجد به أماكن تبيع المشروبات، فرفضت المغادرة، وأحدثت فوضى في المكان، ما دفعه إلى الاتصال برئيسه الذي أرسل إليه شرطية لضبطها، وبعد اقتيادها في الدورية ووصولها إلى المركز، أثارت فوضى في المكان، وشتمت افراد الشرطة وركلت الشرطية ووجهت إليها ألفاظاً نابية، كما سكبت الماء على الضابط المناوب.

وذكرت المجني عليها الأولى شرطية بأنها اقتادت المتهمة إلى المركز لكن رفضت الأخيرة النزول من الدورية، وكانت تصرخ بطريقة هستيرية، ثم طلبت شرب الماء فجلبت إليها قارورة، فشربت منها ثم رشت الضابط بماء كان في فمها، وظلت تقاوم وتسب باللغة العربية.

كما ذكر المجني عليه الثالث أن المتهمة كانت في حالة يرثى لها، وتكرر سقوطها مرات عدة على الأرض، كما تفوهت بعبارات بذيئة، وهددته بالذبح.