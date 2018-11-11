عصابة نسائية تحتجز رجلاً وتهتك عرضه بالإكراه قبل تصويره

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات 4 نساء من جنسية دولة إفريقية تراوح أعمارهن بين 28 و33 عاماً، قمن مع أخريات هاربات باحتجاز زائر من جنسية دولة آسيوية، بعد استدراجه إلى شقة في دبي وقمن بالاعتداء عليه، وهتكن عرضه بالإكراه بعد تجريده من ملابسه بالقوة، بالإضافة إلى سرقته.

وأفاد المجني عليه، وهو زائر يبلغ من العمر 24 عاماً، بمحضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، بأنه عثر على بطاقة تعريفية لمركز مساج، وتواصل عبر تطبيق «واتس اب» مع الرقم المسجل على البطاقة، فأرشدته امرأة إلى بناية في منطقة الرفاعة، وعند دخوله فوجئ بـ5 نساء بملامح إفريقية، قمن بمهاجمته مباشرة وشل حركته وتجريده من ملابسه ثم تصويره، وسرقة مبلغ 4500 درهم كانت في جيب بنطاله، ثم قمن بتهديده بنشر الصور إذا فكر في إبلاغ الشرطة، وطلبن منه الخروج وبعدها فررن إلى جهة مجهولة.

وأضاف أنه أبلغ الشرطة بعد خروجه من البناية وتم استدعاؤه لاحقاً للتعرف إلى المتهمات في طابور تشخيص، واستطاع فعلياً التعرف إلى ثلاث منهن، إحداهن قامت بتجريده من ملابسه والأخرى صورته والثالثة شاركت في شل حركته وتقييده.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن أكثر من بلاغ ورد إلى الشرطة حول استدراج رجال وسرقتهم بالإكراه من قبل نساء إفريقيات، وبالبحث والتحري تم التوصل إلى هوية المتهمات في الدعوى وضبطهن في شقة أخرى، وتم عرض عدد منهن على المجني عليه قبل عودته إلى بلاده، وكذلك حارس البناية الذي تعرف عليهن، وأفاد بأن إحداهن استأجرت شقة في البناية، لافتاً إلى أن دوره في القضية كان مطابقة الأسلوب الإجرامي وتتبع المتهمات مع فريق عمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.