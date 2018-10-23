مفاجأة في شحنة ضخمة لـ "مقويات جنسية"

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة آسيويين أحدهما رجل أعمال والآخر مندوب مبيعات استوردا حاويتين تحويان 172 طرداً بداخلها قرابة أربعة ملايين و25 ألف حبة مخدرة من عقارين مختلفين بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي.

وقال مفتش بجمارك دبي في إفادته بتحقيقات النيابة العامة إن بوليصة تأمين وردت عبر النظام الإلكتروني بطيران الإمارات تفيد بأن هناك شحنة مقويات جنسية فتم الاشتباه بها ومراقبتها لحوالي أربعة أيام إلا أن المخلص الجمركي الذي يفترض أن يستلمها لم يحضر لإنهاء إجراءاتها، فتم الحجز عليها لحين حضور الشخص الذي يخلصها، وبعد يوم حضر المتهمان لأنهاء الإجراءات بهدف إعادة شحنها إلى دولة آسيوية، فطلب منهما إحضار البيان الجمركي ليتمكن من تفتيش تلك الشحنة، وبعد القيام بذلك بدأت إجراءات تفتيش الشحنة، وكانت عبارة عن حاويتين، الأولى تحوي 151 طرداً والثانية تحتوي 82 طرداً، فتم فتحهما ليتبين أن 172 طرداً من الإجمالي يحوي عقار ترامادول، فيما أن باقي الطرود تحتوي مقويات جنسية.

وبسؤال المتهمين، أفاد الأول بأنه لا يعلم شيئاً عن محتوى الشحنة، فيما ذكر الثاني وهو المخلص الجمركي، إنه لا يعلم شيئاً سوى أن المتهم الأول طلب منه تخليصها، وعليه طلب فواتيرها الأصلية من الهند لكن فوجئ بأن الفواتير المرفقة بها مختلفة عن ذلك.

وذكر الشاهد أن المتهم الأول قدم لاحقاً الفواتير الأصلية التي ورد بها بأن الشحنة تحتوي على أقراص ترامادول، فيما أن الفواتير المقدمة للجمارك تفيد بأنها شحنة مقويات جنسية، وبعرض تلك الفواتير على الجهة المختصة في وزارة الصحة أفاد المسؤول بأنه لا يمكن استيراد تلك الشحنة إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، ولا يجوز للأفراد استيرادها، لذا أحيل المتهمان والشحنة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي.

من جهتهما، أنكر المتهمان أمام محكمة الجنايات في دبي خلال جلسة عقدت أمس تورطهما في استيراد شحنة العقاقير المخدرة، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل لحين انتداب محامي