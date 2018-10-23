10 سنوات سجناً لزائر أخفى «هيروين» في أحشائه

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بحق زائر (آسيوي) متهم بإخفاء 61 كبسولة هيروين في أحشائه، ادعى عقب القبض عليه أنه ينقلها لمصلحة رجل وعده بوظيفة في دبي.

وأفادت النيابة العامة بأن المتهم وصل إلى مطار دبي بتاريخ الثامن من مايو الماضي، وحين مر عبر جهاز الفحص بأشعة إكس رُصدت أجسام غريبة في معدته، وباستجوابه أقر بأنه يحمل مخدرات في أحشائه، ثم أخرج ست كبسولات أثناء وجوده في المطار، ثم أحيل إلى مستشفى راشد حيث أخرج بقية الكبسولات.

وقال شاهد من شرطة دبي، إنه تولى مهمة مرافقة المتهم إلى مستشفى راشد، حيث قام بإخراج 55 كبسولة هيروين من أحشائه.

وقال المتهم في محضر استدلال الشرطة، إنه كان يعلم أن الكبسولات التي يخفيها في أحشائه محشوة بالهيروين منذ أن حملها من بلاده، وكان ينوي تسليمها إلى رجل يقيم في الدولة وعده بوظيفة بعد وصوله، ثم أنكر أقواله لاحقاً أمام محكمة الجنايات التي قضت بإدانته وسجنه 10 سنوات ثم الإبعاد.