اتهام شاب بتزوير بطاقة عمل

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شاب عربي متهم بتزوير بطاقة عمل وتجديد إقامته المنتهية، والسفر إلى موطنه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه عندما حصل خلاف بين المتهم، وصاحب الشركة التي يعمل فيها، اضطر العامل إلى رفع قضية عمالية على صاحب العمل، بسبب فصله تعسفياً، وعدم إعطائه حقوقه المالية المترتبة عليه، وخلال القضية العمالية قام صاحب العمل بإلغاء بطاقة العمل الخاصة به، وفوجئ عند مراجعة مركز «تسهيل»، لإنهاء إجراءات بعض العمل في شركته، بتجديد بطاقة عمل المتهم، ولديه إقامة سارية المفعول، ومغادرته الدولة في إجازة، على الرغم من وجود قضية عمالية بينهما، وبمراجعة صاحب العمل لـ«تسهيل» عن آلية تجديد الإقامة دون وجود عمل للمتهم، اتضح بأن بطاقة العمل المرفقة في المعاملة مزور تاريخ انتهائها.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقال إنه تقدم لتجديد الإقامة وفق الإجراءات القانونية، ولم يكن يعلم بأن صاحب العمل ألغى بطاقة العمل، وأن الخطأ الذي جرى كان بسبب مكتب الطباعة، وليس بقصد التزوير، وليس لديه مصلحة بذلك، إذ طلب مكتب الطباعة منه بعض الأوراق الثبوتية والنواقص لإكمال تجديد الإقامة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الرابع من نوفمبر المقبل لتقديم الدفاع.