موظف يتحرّش بطفلتين شقيقتين والنيابة تحيله إلى «الجنايات»

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي، موظفاً آسيوياً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض طفلتين شقيقتين، مستغلاً وجودهما بمفردهما في استقبال البناية التي تقطناها.

وقالت المجني عليها الأولى إنها توجهت برفقة شقيقتها الصغرى لأسفل البناية لشراء عصير من الجهاز، لأن أختها كانت تبكي، ولم تتمكنا من الشراء، فصادف وجود المتهم، وعرض مساعدته، فاقترب منها ثم لمس منطقة حساسة من جسدها، وبعد خروج علبة العصير من الجهاز أخذها ورفض تسليمها لها، ثم تمادى في تحرشه بها، ما أثار خوفها، فتحركت إلى الخلف، وصرخت عليه، وجرت نحو المصعد، واستنجدت بحارس البناية الذي ظهر فيما كان المتهم يلاحقهما إلى المصعد.

وقال والد الطفلتين إنه كان نائماً حين حدثت الواقعة في نحو الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وأيقظته زوجته من النوم، وأخبرته بأن شخصاً أسفل البناية تحرش بابنتيه، فنزل وسأل الحارس الذي أخبره بأن هذا الشخص دخل البناية كزائر، فاتصل بالشرطة، وتمت مراجعة كاميرات المراقبة ومشاهدة المتهم وهو يتحرش بابنته.

وذكر حارس الأمن أنه شاهد المتهم مع الطفلتين، وحين أدرك أنه يضايقهما طلب منه التوقف عن ذلك، وشاهد الطفلتين وهما تجريان إلى المصعد، فيما يلاحقهما المتهم، فصرخ عليه، وطلب منه مغادرة المكان، وحضرت والدة الفتاتين ووالدهما وطلبا مشاهدة الكاميرات.