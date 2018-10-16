تأييد حبس شاب 3 أشهر لتعديه على خصوصية ممثلة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أيّدت محكمة نقض أبوظبي، حكماً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة 20 ألف درهم، على شاب عربي، تعدى على خصوصية ممثلة خليجية مشهورة باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، كما أمرت المحكمة بمحو المعلومات وإعدامها، مع إلزام المتهم بالرسوم القضائية، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، تبدأ مع تاريخ صدور الحكم النهائي. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدان بنقل صور الممثلة الفوتوغرافية، ووضعها في مقطع فيديو، وعرضه على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، ما تسبب في التشهير بالشاكية، وتعريضها للسب والقذف من قبل أشخاص آخرين. وتقدمت الممثلة، عبر المحامي علي المنصوري، بدعوى قضائية تتهم فيها الشاب (يحمل جنسية دولة عربية) بارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات، لتتم إحالته إلى المحكمة المختصة، وكانت محكمة استئناف أبوظبي قضت بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية، كما أمرت بإحالة مطالبات التعويض التي تطالب بها الممثلة إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها.