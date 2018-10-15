تأييد حبس عربي 3 أشهر لتعديه على خصوصية ممثلة إماراتية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أيدت محكمة نقض أبوظبي، حكما بالحبس لمدة 3 أشهر والغرامة 20 ألف درهم لرجل عربي الجنسية، لقيامه بالتعدي على خصوصية ممثلة إماراتية مشهورة باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، كما أمرت المحكمة بمحو المعلومات وإعدامها، مع إلزامه بالرسوم القضائية، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، تبدأ مع تاريخ صدور الحكم النهائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدان بنقل صور الممثلة الفوتوغرافية، ووضعها في مقطع فيديو وعرضه على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، ما تسبب في التشهير بالشاكية وتعريضها للسب والقذف من قبل أشخاص آخرين.

وتقدمت الممثلة عبر المحامي علي المنصوري بدعوي قضائية تتهم فيها الشاب العربي بارتكاب احدى جرائم تقنية المعلومات، ليتم احالته الى المحكمة المختصة، وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد قضت بحبس المتهم لمدة 3 أشهر مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية، كما أمرت بإحالة مطالبات التعويض التي تطالب بها الممثلة إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها.