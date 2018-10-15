آسيوي يتحرش بطفلتين شقيقتين ويلاحقهما في مدخل البناية

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظفاً آسيوياً، بتهمة هتك عرض طفلتين شقيتين مستغلاً وجودهما بمفردهما في استقبال البناية التي يقطناها.

وقالت المجني عليها الأولى إنها توجهت برفقة شقيقتها الصغرى أسفل البناية لشراء عصير من احدى الماكينات لأن الأخيرة كانت تبكي، ولم تتمكنا من الشراء، فصادف وجود المتهم، وطلبا مساعدته، فاقترب نحوها ثم لمس منطقة حساسة من جسدها، وبعد خروج علبة العصير من الجهاز أخذها ورفض تسليمها لها ثم تمادى في تحرشه بها ما أثار خوفها فتحركت إلى الخلف وصرخت عليه، وجرت نحو المصعد مع شقيقتها واستنجت بحارس البناية الذي ظهر فيما كان المتهم يلاحقهما إلى المصعد.

وقال والد الطفلتين إنه كان نائماً حين حدثت الواقعة في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحاً، وأيقظته زوجته من النوم وأخبرته بأن شخصاً أسفل البناية تحرش بابنتيه، فنزل وسأل الحارس الذي أخبره إن هذا الشخص دخل البناية كزائر، فاتصل بالشرطة وتم مراجعة كاميرات المراقبة ومشاهدة المتهم وهو يتحرش بابنته.

وذكر حارس الأمن أنه شاهد المتهم مع الطفلتين وحين أدرك أنه يضايقهما طلب منه التوقف عن ذلك وشاهد الطفلتين وهما يجريان إلى المصعد فيما يلاحقهما المتهم فصرخ عليه وطلب منه مغادرة المكان. وبعد دقائق نزلت والدة الفتاتين ووالدهما وطلبا مشاهدة الكاميرات التي أظهرت الواقعة.