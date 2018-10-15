عطل كهربائي يكشف جريمة خادمة وسائق

المصدر: محمد فودة - دبي

اكتشفت ربة منزل مواطنة تقيم في دبي، بالمصادفة، حين حدث عطل كهربائي في غرفة الخادمات، أنها وزوجها يتعرضان للسرقة بشكل متكرر من خادمة تعاونت مع سائق المنزل، الذي فر بعد أن حصل على حصته من السرقات التي تقدر بنحو 125 ألف درهم.

وقالت المجني عليها إن الخادمة كانت تعمل على كفالة والدها، وأثناء إقامتها بمقر سكن والدها حدث عطل كهربائي في الغرفة التي تقيم فيها المتهمة مع خادمة أخرى، وأثناء عملية الصيانة عثر زوجها على كيس بلاستيكي يحتوي على مبالغ مالية بعملة اليورو، فلم يتخذا ردة فعل، نتيجة عدم تأكدهما من قيامها بالسرقة.

وبعد أيام أخذ زوجها الخادمتين إلى مقر سكنهما للقيام بأعمال التنظيف، ودخلت الزوجة غرفتهما وعثرت على المسروقات، فسألت الخادمة عن المبلغ، فاعترفت بأنها سرقت ساعة عائدة لزوجها وقلادتها، وباعت كلتيهما بمساعدة السائق، وسلمته 2000 درهم نظير خدمته، وغادر الأخير إلى موطنه، وأرسل رسالة نصية إلى زوجها يفيد بأنه لن يعمل لديهم مجدداً.

واعترفت المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنها سرقت مبالغ بعملة اليورو من حقيبة المجني عليها ووالدتها، على سبع فترات مختلفة، كما سرقت ساعة ومجوهرات في ظروف أخرى، وأخفت المسروقات في السقف المستعار للغرفة التي تقطن فيها، حتى لا يتم اكتشاف أمرها، ثم أخذتها في حقيبة سفرها، لكن تم اكتشاف أمرها بالمصادفة حين حدث العطل الكهربائي.