الصدفة تكشف سرقة خادمة وسائق في منزل أسرة مواطنة

المصدر: محمد فودة - دبي

اكتشفت ربة منزل مواطنة تقيم في دبي بالصدفة أنها وزوجها يتعرضان للسرقة بشكل متكرر من خادمة تعاونت مع سائق المنزل الذي فر بعد أن حصل على حصته من السرقات التي تقدر بنحو 125 ألف درهم، بواقع 17 ألف يورو وساعة قيمتها 40 ألف درهم، ومصوغات ومبالغ مالية متنوعة حين حدث عطل كهربائي في غرفة الخادمات.

وقالت المجني عليها 28 عاماً، إن الخادمة كانت تعمل على كفالة والدها وأثناء إقامتها بمقر سكن والدها حدث عطل كهربائي في الغرفة التي تقيم بها المتهمة مع خادمة أخرى، وأثناء عملية الصيانة عثر زوجها على كيس بلاستيكي يحتوي مبالغ مالية بعملة اليورو، فلم يتخذا رد فعل نتيجة عدم تأكدهما من قيامها بالسرقة.

وبعد أيام أخذ زوجها الخادمتين إلى مقر سكنهما للقيام بأعمال التنظيف، ودخلت الزوجة غرفتهما وعثرت على المسروقات، فسألت الخادمة المتهمة التي اعترفت بأنها سرقت ساعة عائدة لزوجها وقلادتها وباعتهما بمساعدة السائق وسلمته 2000 درهم نظير خدمته، وغادر الأخير إلى موطنه وأرسل رسالة نصية إلى زوجها يفيد بأنه لن يعمل لديهم مجدداً.

وأضافت أنه تم العثور على بعض المسروقات فيما باعت الخادمة المتهمة بقيتها، واعترفت الأخيرة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة إنها سرقت المبالغ بعملة اليورو من حقيبة المجني عليها ووالدتها على سبع فترات مختلفة، كما سرقت الساعة والمجوهرات في ظروف أخرى، وأخفت المسروقات في السقف المستعار للغرفة التي تقطن بها حتى لا يتم اكتشاف أمرها، ثم أخذتها في حقيبة سفرها لكن تم كشف أمرها بالصدفة حين حدث العطل الكهربائي.