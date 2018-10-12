حريق في بناية مكونة من 13 طابقاً.. ولا خسائر بشرية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

شبّ حريق داخل شقة ببناية مكونة من 13 طابقاً في منطقة الخالدية، مساء أول من أمس، وتمكنت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في شرطة أبوظبي من إخماد الحريق، وإخلاء جميع سكان البناية، من دون حدوث إصابات.

وأفاد مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، العميد محمد معيوف الكتبي، بأن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، مشدداً على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني، واتباعها في مختلف المنشآت التجارية والمباني السكنية، والتأكد من توافر طفايات حريق بشكل كافٍ.

ودعا إلى ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني لتتمكن من الوصول إلى موقع الحادث، والقيام بمهامها في عملية الإطفاء والإنقاذ على وجه السرعة.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، تلقى بلاغاً يفيد بنشوب حريق، في الساعة التاسعة والنصف من مساء أول من أمس، في الطابق السابع ببناية سكنية مكونة من 13 طابقاً بمنطقة الخالدية، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني من مركزَي البطين والقبيسات، ومركز التدخل في أبوظبي (الفلاح)، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.

وقال مدير إدارة التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة، المقدم ابراهيم علي جلال البلوشي، إنه فور تلقي البلاغ تحركت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع، ودوريات المرور، وسيارات الإسعاف، ووصلت إلى موقع الحريق خلال فترة قصيرة، وباشرت مهامها، وإخلاء جميع القاطنين في البناية حفاظاً على سلامتهم.

وناشد بضرورة التأكد من اشتراطات السلامة والوقاية وتطبيقها، وتوفير معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة، والتأكد من عدم تراكم المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها تجنباً لاشتعالها.

ودعت شرطة أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، الجمهور إلى عدم التجمهر في أماكن الحوادث والحرائق، بوصفه سلوكاً غير حضاري قد يعيق جهود فرق الإطفاء والإنقاذ ووصول سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث.