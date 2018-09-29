السيطرة على حريق اندلع في بناية سكنية بعجمان

المصدر: الإمارات اليوم _عجمان

تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان بمساندة فرقة من الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق اندلع في بناية سكنية مكونة 12 طابقا في منطقة ليوارة 2، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية.

وأكد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، الذي شارك في الاشراف على عمليات مكافحة الحريق ميدانياً، بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان العميد عبدالعزيز علي الشامسي وعدد من الضباط، على كفاءة رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي اندلع في البناية السكنية، والحد من انتشار النيران إلى المباني المجاورة.

ومن جانبه، أفاد العميد عبدالعزيز علي الشامسي، أن منصة العمليات المشتركة بشرطة عجمان، تلقت بلاغاً ظهر السبت يفيد بحريق في بناية في منطقة ليوارة 2، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء من مركز الإدارة والرميلة والصناعية والجرف إلى الموقع، وباشروا بإخلاء المكان من ساكنيه، والتأكد من عدم وجود اشخاص داخل الشقق السكنية.

وأوضح أن الحريق أندلع في الطابق السادس، وتسبب في احتراق الشقق التي تقع من الجانب الخلفي من البناية، وانتشار الدخان الكثيف، من دون تسجيل أي إصابات بشرية، مشيراً إلى أنه تم السيطرة على الحريق خلال ساعتين من الزمن، وجرت بعد ذلك عمليات التبريد.

وطالب الشامسي، أصحاب الأبراج السكنية والتجارية بضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة الوقائية، من خلال المتابعة الصيانة الدورية لأجهزة إنذار الحريق، تجنباً من وقوع الحرائق والحفاظ على سلامة القاطنين فيها.