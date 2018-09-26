100 ألف درهم غرامة بحق ممثلة عربية اعتدت على خصوصية شخص

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

قضت محكمة نقض أبوظبي اليوم، بتغريم ممثلة عربية 100 ألف درهم، عن تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص، بعد أن قامت بالتقاط فيديو يظهر خلاله الشخص، ونشرته على برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، حيث شاهد المقطع المرئي مليون و200 ألف شخص عبر «يوتيوب».

‏وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريم الممثلة، مع الأمر بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وألزمتها بالرسوم، فاستأنفت لدى محكمة الاستئناف، والتي أيدت بدورها حكم محكمة أول درجة.

وخلال الجلسة الماضية تمسك دفاع المتهمة ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، وبعدم معقولية الواقعة وبعدم توافر أركان الجريمة، وبانتفاء القصد الجنائي، خاصة وأن التصوير كان لإثبات واقعة، موضحاً في الوقت نفسه أن تصوير المدعي تم تحت علمه وبمعرفته، وبأن موكلته لم تقم بنشر الفيديو الذي حقق أكثر من مليون 200 ألف مشاهدة على "اليوتيوب"، وأن النشر كان على حسابها في "السناب شات".

وأشار الدفاع إلى أن موكلته تعد نجمة فنية ولديها متابعين ومعجبين من كافة الجنسيات، وأن الشاكي تقدم بهذه الدعوى بهدف الحصول على مردود مالي، كونه يعلم جيداً بأن الممثلة مشهورها وتمتلك الأموال من عملها في مجال التمثيل، ودفع بانتفاء القصد وأن المجني عليه ادعى باسم هيئة الكهرباء وان التصوير كان لإثبات واقعة .

يذكر أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بتغريم الممثلة المبلغ مالي مع الأمر بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة والزمتها بالرسوم فاستأنفت لدى محكمة الاستئناف والتي ايدت بدورها حكم محكمة اول درجة.