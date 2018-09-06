محاكمة عامل صيانة بتهمة هتك عرض فتاة والاعتداء على خصوصيتها

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

استمعت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، إلى دفاع عامل صيانة في محل للهواتف المحمولة، متهم بهتك عرض فتاة والاعتداء على خصوصية هاتفها المتحرك.

ووجهت النيابة العامة للمتهم هتك عرض المجني عليها بالإكراه، من خلال تحسس جسدها، وارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالآداب العامة، وخدش حياء المجني عليها في طريق عام، واستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصيتها، بأن حصل على كلمة مرور هاتفها لغرض الإصلاح، وكشف صورها من دون إذنها، وفي غير الأحوال المصرّح بها قانوناً.

وجاء في أوراق القضية، أن المجني عليها تقدمت ببلاغ في 22 من يوليو الماضي إلى مركز شرطة المعمورة الشامل، تدّعي بأنها ذهبت إلى محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة، لأخذ هاتفها الذي تعرّض لكسر شاشته، وتوقفت بسيارتها خارج المحل وخرج العامل وسلمها الهاتف عبر نافذة السيارة، وتعمّد لمس مناطق بجسدها مرات عدة، وادّعى أنه لم يقصد لمسها.

وتمسّك دفاع المتهم، المحامي محمد محي الدين، ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، تأسيساً على انتفاء أركان الجريمة بحق موكله بركنيها المادي والمعنوي، إذ لم يثبت من خلال فحص أوراق القضية قيام المتهم بارتكاب جريمة هتك العرض.

وأوضح أن «الركن المادي غير متوافر، لأن المتهم لم يستعمل القوة أو التهديد في سبيل تحقيق مقصده من هتك عرض المجني عليها»، متابعاً أن «المتهم لا يعلم بشخص المجني عليها، لذلك لن يجرؤ على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي ذكرتها».

وأشار إلى أن المجني عليها لم تصرخ أو تطلب النجدة عندما تعرّضت لهتك العرض، كما ذكرت في تحقيقات النيابة، وأنها اعتقدت أن المتهم لم يقصد لمس جسدها وتحسسه، كما أن المتهم أنكر لمسها أو تحسس جسدها، واعترف لمس كتفها مرة واحدة من دون قصد واعتذر منها.

وشرح المحامي أن «المجني عليها امتنعت عن دفع 100 درهم للمتهم قيمة إصلاح هاتفها المكسور، وذهبت لتحرير بلاغ بحقه، على الرغم من أنها كانت تركب سيارة فارهة، وكان برفقتها أخوتها الصغار»، مشيراً إلى كيدية الاتهامات الموجّة إلى موكله من قبل المجني عليها.

وأوضح أن «المجني عليها تراخت في تقديم البلاغ لمدة أربع ساعات، ولم تطلب المساعدة وقت ارتكاب الواقعة، ولم تتصل بالنجدة لحظة تعرّضها لهتك العرض»، لافتاً إلى أن النيابة العامة شاهدت محتوى كاميرات المحل، وتمت رؤية مقطعين من الفيديو، ولم يثبت من خلالهما قيام المتهم بلمس جسد المجني عليها، وقدم المحامي مذكرة دفاعه للمحكمة، التي حددت جلسة 26 من سبتمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم على المتهم.