وفاة طفلة آسيوية بحريق شقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توفيت طفلة آسيوية في العقد الأول من العمر، وأصيب شخصين آخرين في حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة الزاهية في أبوظبي.

وكانت فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً بنشوب حريق بشقة سكنية في إحدى البنايات بمنطقة الزاهية، وانتقلت إلى مكان البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق.

كما تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغاً آخر بنشوب حريق بشقة في بناية على شارع حمدان بن محمد بأبوظبي، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني وسيطرت على الحريق وأخمدته.

وأفاد المدير العام للدفاع المدني في أبوظبي، العميد محمد معيوف الكتبي، بأن مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، تلقى بلاغين بشأن الحريقين، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريقين وتعاملت معهما على وجه السرعة.

ودعا الكتبي الأفراد إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة، حرصاً على سلامتهم، لافتاً إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريقين.