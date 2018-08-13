مندوب يعرض 50 درهماً رشوة على "نجم سعادة المتعاملين"

المصدر: محمد فودة-دبي

أحالت النيابة العامة في دبي مندوب من جنسية دولة آسيوية عرض رشوة 100 درهم على موظف بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بمركز الخدمات في مطار دبي الدولي، مقابل قيامه باستغلال صلاحياته الوظيفية في تجديد إقامة شخصين من خلال الخدمة العاجلة دون استيفاء الرسوم المستحقة لهاتين المعاملتين، ووعده برشوة قيمتها 50 درهم مقابل كل معاملة يجريها بهذه الطريقة، بما يخل بواجباته الوظيفية.

وقال الموظف في إفادته بتحقيقات النيابة العامة إنه يعمل في قطاع اذونات الدخول والإقامة بمركز الخدمات في مطار دبي الدولي، بمهنة "نجم سعادة المتعاملين" ومن مهام عمله تثبيت الإقامة للعملاء والتدقيق على القائمة السوداء بناء على طلب الجهات المختصة، لافتاً إلى أن المتهم حضر إليه الشهر الماضي لتخليص معاملات الشركات التي يعمل بها كمندوب و طلب منه الحصول على رقم هاتفه أثناء قيامه بتخليص معاملاته، مدعياً بأن لديه استفسارات بشأن الرخص فأعطاه رقمه.

وأضاف الشاهد أنه تلقى اتصالاً عرض عليه المتهم الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بواقع 50 درهماً عن كل معاملة تثبيت إقامة، دون أن يسجلها في النظام باعتبارها خدمة عاجلة، كون جميع المعاملات التي يتم تخليصها في مركز الخدمات بمطار دبي الدولي من النوع العاجل وتبلغ رسومها 120 درهم، فطلب من المتهم إمهاله فترة من الوقت للتفكير، ثم أبلغ إدارة الأمن الوقائي بالواقعة وطلب منه مجاراة المتهم لحين ضبطه متلبساً بالواقعة، فاتصل بالمتهم بناء على تعليمات إدارة الأمن الوقائي واتفق معه على لقائه في مطار دبي الدولي.

وفي الموعد المحدد حضر المتهم وتم الاتفاق بينهما على عرض الرشوة، وهو حصوله على مبلغ 50 درهم مقابل إنجازه لكل معاملة تجديد إقامة بصفة عاجلة دون توريد الرسوم المطلوبة، فطلب من المتهم أن ينتظر منه اتصال بخصوص تخليص المعاملات ثم غادرا المكان، وبعد يومين اتصل به المتهم مجدداً وطلب منه مقابلته لتسليمه معاملتين جديدتين فأبلغ الإدارة وتم إعداد كمين للمتهم وتسليمه المعاملات حسب الاتفاق وضبط عليه متلبساً بالواقعة.