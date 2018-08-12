مهندس يستضيف محتالاً في منزله ويعطيه 20 ألف دولار

المصدر: محمد فودة - دبي

وقع مهندس من جنسية دولة آسيوية، ضحية عملية احتيال بأسلوب قديم انتشر منذ أكثر من 20 عاماً وحذرت منه الأجهزة الأمنية في الدولة، وهو مضاعفة الأموال، أو ما يعرف بالدولارات السوداء، وذلك بعد أن أقنعه زائر من جنسية دولة إفريقية بأنه سوف بمنحه مليون دولار لكن يحتاج إلى خلطها فقط بـ 20 ألف دولار صحيحة "73 ألف درهم" حتى تعود إلى طبيعتها وتصبح قابلة للتداول لأنها حالياً عبارة عن أوراق سوداء، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة إنه كان يبحث عمن يشاركه استثمارا في مقهى ببلاده، فأبلغه مدير سابق لديه أن هناك شخصا يبحث عن شراكة أو مشروع تجاري، فاتصل بهذا الرجل وأخبره أنه يملك مقهى في الهند ويريد شريكاً لتطويره مقابل نسبة من الأرباح، فوافق المحتال وأبلغه بأن المبلغ سوف يصل عن طريق القنصلية من جنوب إفريقيا في حقيبة دبلوماسية، وهو عبارة عن أوراق سوداء يجب تصحيحها.

وأضاف أنه التقى المتهم وجلسا سوياً في سيارة وأخرج له الأخير عددا من الأوراق السوداء وخلطها بدولارات سليمة ثم استخدم محلولا كان بحوزته وغسل به الاوراق السوداء فتحولت إلى دولارات، ومن ثم استعادها منه، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى 20 ألف دولار سليمة لخلطها بالمليون دولار السوداء، حتى يكتمل المبلغ المطلوب، فوافق المجني عليه متحمساً للصفقة وسحب 73 ألف درهم من البنك ثم حولها إلى 20 ألف دولار ولضمان حماية نقوده طلب من المتهم إتمام عملية غسل الدولارات السوداء في منزله.

وأشار إلى أن المتهم حضر بالفعل إلى منزل المجني عليه وبحوزته حقيبة قماشية متوسطة الحجم ذكر أن بداخلها خزنة حديدية تحوي رزم سوداء، وطلب منه تسليمه المبلغ المطلوب، فأعطاه 20 ألف دولار ففتح المتهم الخزنة وتظاهر بأنه يضع النقود السليمة فيها، ثم سلم الخزنة للمجني عليه وطلب منه عدم فتحها قبل 24 ساعة لضمان عملية التحول، وأحكم إغلاقها بمفتاح سلمه للمجني عليه، وقال له أنه سوف يغادر ويحضر في اليوم التالي لفتح الخزنة ويستعمل المحلول لإزالة المادة السوداء.

وفي الموعد المحدد لم يحضر المتهم حسب الاتفاق فشعر المتهم بالقلق واكتشف انه ضحية الاحتيال فأبلغ الشرطة بتفاصيل الواقعة، وسلمها الحقيبة وما بداخلها من أوراق لا قيمة لها.