عصابة تخطف بائعاً بسيارته وتسرق منه 220 ألف درهم بالإكراه

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة تتكون من خمسة متهمين احدهم هارب خطفوا شخصا بعد ان انتحلوا صفة أفراد تحريات واعتدوا عليه واقتادوه بمركبته الى شارع مليحة بإمارةالشارقة وسرقوا منه بالإكراه مبلغ 220 الف درهم

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أن مديره سلمه المبلغ في الصباح الباكر لإيداعه في حساب الشركة، فتوجه إلى منزله وارتاح حتى الواحدة ظهرا ثم غادر لإيداع المبلغ وحين ركب السيارة فوجئ بشخصين يقتحمانها وادعيا أنهما من التحريات، وطلبا منه العودة إلى المقعد الخلفي، فانتقل وركب أحدهما إلى جواره فيما قاد الآخر السيارة، فطلب منهما إبراز هويتهما لكن عاجله الذي يجلس إلى جواره بلكمة ثم طلب منه أن يصمت، فيما تحدث السائق إلى شخص آخر هاتفياً وسأله عن الطريق إلى وجهة ما.

وأضاف أن السيارة وصلت إلى شارع مليحة ثم توقف السائق إلى جوار الطريق وطلبا مني النزول منها، فأخبرتهما إما ان يقتداني إلى مكتب التحريات، أو يعيداني إلى مقر سكني، فجذب أحدهما حقيبة النقود من يدي إلا أنني تشبثت بها، ومرت في هذه اللحظة سيارة يقودها شخص إماراتي فتوقف إلى جانب سيارتي حين استغثت به لكن تحرك الخاطفان بسرعة واستطاع أحدهما خطف حقيبة النقود وفرا إلى سيارة سوداء متوقفة قريباً، لكن نسي أحدهما هاتفه في المقعد الخلفي ما ساعد على سرعة ضبطه.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه تم ضبط المتهم الأول أولا وأرشد عن بقية المتهمين، مشيراً في اعترافاته إلى أن المتهم الثاني هو المخطط للجريمة، نظراً لمعرفته بأن المجني عليه يزاول نشاطاً غير مشروع ويجني منه أموالاً طائلة فخطط العملية واستعان بالمتهم الثالث الذي يقيم مع المجني عليه في نفس الشقة لمراقبة تحركاته، وحدد لهم ساعة خروجه فانتظر بقية المتهمين في سيارة قريبة من سيارته، وفور ركوبه هاجموه وركب معه اثنان في سيارته فيما اتجه آخران إلى منطقة أخرى لتنفيذ الجريمة، وأحيلوا جميعا إلى النيابة حيث اعترفوا بتفاصيل الجريمة ماعدا متهم خامس واستطاعت الشرطة استعادة النقود.