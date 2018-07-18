حريقان في أبوظبي.. ولا خسائر بشرية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

شبّ حريقان في أبوظبي، أمس، وتمكنت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في أبوظبي من إخماد الحريقين، الأول في كرفان يستخدم لتخزين مخلفات من الكابلات والأخشاب بمنطقة المارينا مول أبوظبي، والثاني في موقع لجمع مخلفات من المكيفات والأخشاب بالقرب من السوق الصيني بمنطقة المفرق الصناعية، من دون وقوع إصابات بشرية.

ودعا مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، العميد محمد معيوف الكتبي، إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة، لافتاً إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريقين.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، تلقى بلاغين، أمس، بنشوب حريقين، الأول في الساعة 11:35 صباحاً بمنطقة المارينا مول في أبوظبي، والثاني عند 12:25 ظهراً، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقعَي الحريقين، وتعاملت معهما على وجه السرعة.