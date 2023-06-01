إرشادات مهمة لحماية طفلك من الشمس خلال الصيف

يُعدّ الأطفال أكثر عُرضة للإصابة بحروق شمسية خلال الصيف، ولوقايتهم في هذا الفصل، أوضحت مجلة «إلتيرن» أنه ينبغي استعمال كريم واق من أشعة الشمس ذي عامل حماية من أشعة الشمس (SPF) يبلغ 30، مع مراعاة تطبيقه بكمية وفيرة على المناطق المكشوفة المعرّضة لأشعة الشمس بصفة خاصة كالأنف والأذن والأقدام والأكتاف. ومن المهم أيضاً ارتداء غطاء للرأس.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يشرب الطفل خلال فصل الصيف كمية وفيرة من السوائل، خصوصاً الماء والعصائر المخففة وشاي الفواكه غير المحلى، مع الإكثار من الخضراوات والفواكه، خصوصاً الأصناف الغنية بالماء كالخيار والبطيخ.

وبشكل عام، ينبغي الإبقاء على الطفل في الظل معظم الوقت قدر الإمكان.

وعن كيفية التصرف في حالة إصابة الطفل بحروق شمسية، نصحت مجلة «إلتيرن» أنه يتعين البداية إبعاد الطفل عن أشعة الشمس، و استخدام الكمادات الباردة.

ينبغي الإبقاء على الطفل في الظل معظم الوقت قدر الإمكان.