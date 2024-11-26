اكتشاف فوهة نيزك على حافة جبلية

اكتشف علماء صينيون لأول مرة فوهة نيزك على حافة جبل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وقال خبراء من مركز الأبحاث المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا عالية الضغط ومقره في بكين إن فوهات النيازك على الأرض هي عبارة عن منخفضات دائرية تشكلت بفعل ارتطام الأجرام السماوية مثل الكويكبات من الفضاء. ولا تمثل النيازك وجودا رائعا في الطبيعة فحسب، بل هي أيضا إحدى القواعد المهمة للدراسة العلمية للفضاء الخارجي.

وقال المركز إنه تم تحديد وتأكيد أكثر من 200 فوهة نيزك على الأرض حتى الآن، لكن الفوهات النيزكية المكتشفة داخل الصين نادرة للغاية.

وتقع فوهة ارتطام «هايلين» المكتشفة حديثا في الجبال الشمالية لمدينة هايلين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، حيث تشكلت هذه الحفرة، التي يبلغ قطرها 1360 مترا، على حافة جبل وهي على شكل مجرفة بيضاوية الشكل، ويبلغ فرق الارتفاع بين أعلى نقطة على الحافة وأدنى نقطة في وسط الفوهة أكثر من 100 متر، وهي تشبه قمعا كبيرا معلقا على حافة الجبال الشمالية، وهي فرع من فروع جبال «تشانغباي».

وأوضح تشن مينغ، باحث في المركز، أن «هذا الارتطام حدث في أواخر حقبة الحياة الحديثة، أي منذ مئات الآلاف من السنين».

وأضاف الخبراء أن هذا الاكتشاف يساعد على إثراء الفهم البشري لتاريخ تصادم الكواكب ويوفر منظورا جديدا لاستكشاف آليات فوهة الصدمات والتأثيرات المتحولة للصدمات في التضاريس الخاصة والتضاريس في الصين.