خريف صلالة.. أسر خليجية تلتقي وسط الطبيعة الساحرة

تستقطب منطقة صلالة بسلطنة عمان في الخريف، مئات الأسر والعائلات من دول الخليج، وتحرص كثير من الأسر الخليجية على الذهاب إلى صلالة ومنطقة ظفار، حيث تمتاز هذه المنطقة بطبيعة ساحرة ومناخ بارد استثنائي في مثل هذه الأوقات من العام، إضافة إلى الفعاليات والأحداث الفنية والثقافية لاختبار تجربة سياحية فريدة. ويستمر موسم ظفار سنوياً من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر كل عام.

ويوفر موسم خريف ظفار تجارب متنوعة لمرتاديه، نظراً لتنوع البيئات البحرية والسهلية والجبلية، إضافة إلى التنوع الثقافي والتاريخي العريق، ما يجعلها وجهة مثالية للعائلات بأذواقها المختلفة.