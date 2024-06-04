تخريج دفعتين من البرنامج القيادي الرائد «قادة»

تم تخريج دفعتين جديدتين من البرنامج الريادي (قادة) الذي تنظمه مؤسسة الأصالة للتدريب والاستشارة، ويُعدُّ البرنامج منصة تدريبية تهدف إلى تمكين القادة من تحقيق التميّز في عالم الأعمال والمجتمع، وتطوير المهارات القيادية في العالم العربي.

أقيمت الدورة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تم تخريج الدفعة الأولى من شق الصف الصاعد في 30 مايو الماضي، وتخريج الدفعة الثانية من شق غرس زايد، أمس، في الثالث من يونيو.

ويوفر برنامج «قادة» بيئة تدريبية متكاملة مصممة لمواجهة التحديات القيادية الحالية. ويقدم البرنامج رحلة تعلم عملية تركز على تطوير المهارات القيادية من خلال خمسة أركان أساسية: القيادة والاستراتيجية، قيادة المؤسسات، التمحور حول العميل، الإيجابية وجودة الحياة، الابتكار وإدارة المعرفة. يمنح البرنامج المشاركين الأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النمو الشخصي والمهني، ويُعدُّ استثماراً ناجحاً في الموظفين وفرق العمل ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنجاح المؤسسي.

استقطب البرنامج «قادة» مشاركين من مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، هيئة دبي الرقمية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، مركز دبي التجاري العالمي، وزارة العدل، هيئة التشريع العليا، وكالة أنباء الإمارات، شركة سيمنز، وغيرهم.