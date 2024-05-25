من أجل الشاي.. حياة على حافة الخطر

يعيش سكان قرية تركية دائماً على حافة الخطر، فهذا ما تتسم به أيام سكان قرية داجينيكسو النائية على سفوح جبلية شديدة الانحدار على مقربة من البحر الأسود، ويتوجب على هؤلاء التنقل بين بيوتهم وأراضيهم التي يعملون فيها بالعديد من الوسائل البدائية التي يصنعونها من الحبال والحديد. ويقول سكان هذه القرية إنهم مضطرون لعيش هذه التجارب الخطرة بشكل يومي في تنقلاتهم، لأن لقمة عيشهم مرتبطة بها، خصوصاً أنهم يزرعون نوعاً من الشاي الذي يحظى بشهرة واسعة نظراً لمذاقة الخاص. وعلى امتداد السنوات الماضية وقع العديد من الحوادث خصوصاً في مواسم حصاد الشاي، ورغم ذلك يواصلون حياتهم في تحدي الخطر بصورة يومية.