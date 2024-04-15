خبازة تناشد زبائنها مساعدتها لإيجاد ماسّتها التي فقدتها في العجين

طلبت صاحبة أحد المخابز في كانساس من زبائنها تناول البسكويت بعناية بعد أن فقدت ماسة بقيمة 4000 دولار كانت موجودة في خاتمها في العجين.

وقالت دون "سيس" مونرو، صاحبة مقهى Sis Sweets Cookies & Café في ليفنوورث، إن الماسة سقطت من الخاتم (الذي بقي في إصبعها لمدة 36 عامًا) في وقت ما أثناء تواجدها في المتجر. وقالت مونرو لقناة KMBC-TV"لقد عدنا إلى المطبخ ونظرنا حولنا ولم نجدها".

وأرسلت المرأة إلى زبائنها عبر صفحتها على منصة فيسبوك، مشيرة أنه ليس من المطلوب منها ارتداء قفازات أثناء العجن، وقالت " قلبي محطم إلى أبعد الحدود. لقد كانت في يدي لمدة 36 عاما". واعتذرت المرأة للزبائن موضحة أنها لم تعتد أن تنزع خاتمها لأي سبب.

ورجحت مونرو دون يقين أن يكون انتهى الأمر بالجوهرة في عجينة البسكويت، وبالتالي في صحن فطور أحد الزبائن المحتملين.

وشددت على صفحة الشركة على فيسبوك: "إذا عثرتم عليها، فسأظل مدينة إلى الأبد إذا قمتم بإعادتها".